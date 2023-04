Evropané mají společné sny, noční můry jsou ale velmi národní, říká politolog Krastev

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Jaké nové otázky o budoucnosti Evropy bychom si teď měli klást.

Proč jsme špatně odhadli sílu nacionalismu ve 21. století.

Co by mohla znamenat prohra polské liberální opozice pro další vývoj Evropské unie.

Proč krajní pravice proniká do hlavního politického proudu v Evropě.

V roce 2015 jste ve společném komentáři se Stephenem Holmesem napsal, že Ukrajina proti Rusku nemá vojensky šanci, poskytování zbrání Kyjevu jenom prodlužuje krveprolití, Vladimiru Putinovi bude stačit Krym a hranice překreslovat nechce. Zpětně viděno: mýlil jste se už tehdy, nebo se okolnosti od té doby natolik změnily?

Byl to samozřejmě mylný předpoklad, protože Putin hranice překročil. V roce 2015 ale určovala dynamiku dění hlavně skutečnost, že Putin je velký oportunista. Nedomnívám se, že v roce 2014 věděl, co udělá v roce 2022, a to ze tří důvodů. Zaprvé: anexe Krymu byla v podstatě důsledkem jeho neschopnosti kontrolovat Kyjev. Ruské vedení navíc upřímně věřilo, že na Donbasu tehdy probíhalo jakési ruské jaro – ruské hnutí, které se snažilo získat ukrajinské území.

Na začátku se Putin navíc domníval, že čas pracuje v jeho prospěch. Hlavní závěr minských dohod pro něj byl, že si Rusko skrze separatisty udrží kontrolu nad územím v Luhansku a v Doněcku, jejichž obyvatelé si zároveň stále ponechají možnost hlasovat v ukrajinských volbách. Doufal, že ekonomické neúspěchy ukrajinské vlády nakonec přesvědčí i další Ukrajince, aby si i v Kyjevě znovu zvolili proruskou vládu, která by pro něj kontrolovala celé území, protože kontrola cizího území je vždy problematická. Postupně mu ale došlo, že nemá tolik času. Ukrajina se přibližovala k NATO, ruština se používala míň. Vnímal to nejspíš tak, že když teď nic neudělá, za tři nebo čtyři roky bude cena ještě vyšší.

Druhý faktor tvoří osobní důvody. Nejprve načasování – jde o vůdce, který chce mít to podstatné hotové ještě za svého života, proto chtěl zkrátka tento hlavní ukrajinský „problém“ vyřešit. Pak je tu taky další aspekt, z mého pohledu kritický, a to je dopad pandemie covidu-19. Ta totiž vrátila do hry představu, že se může stát něco nepředstavitelného. Najednou jste před sebou viděli úplně jiný svět – zvlášť pokud jste tohle období strávili v izolaci stejně jako Putin.

Všechny zmíněné faktory spolu tedy souvisely a postupně Putinovo myšlení měnily. Znamená to, že v roce 2015 jsme mohli s jistotou tvrdit, že to neudělá? Zřejmě ne. Mohli jsme v roce 2015 vědět, co udělá v roce 2022? Určitě ne. Jde o součást největšího příběhu evropské politiky. Není to o tom, jestli prohlášení jako naše bylo správné, nebo špatné, ale o tom, že nelze jednat na základě pouze jednoho scénáře, jímž se dění může ubírat.

Co nejzásadnějšího jste tedy ve svém přemýšlení o Evropě a její budoucnosti musel po 24. únoru 2022 přehodnotit?

Do té doby jsem například patřil k těm, kteří věřili, že i když bude docházet k jiným typům omezených či hybridních konfliktů, válka takového rozsahu, jakého jsme svědky teď, je velmi nepravděpodobná. Vycházel jsem ze zobecnění zkušeností posledních třiceti let, takový zlom jsem si neuměl dost dobře představit.

Další všeobecný úsudek, který si zaslouží kritické přehodnocení, je