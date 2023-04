Jurečkova penzijní „předreforma“ přinese miliardy úspor, ale i více důchodců ohrožených chudobou

Ministerstvo práce a sociálních věcí minulý týden představilo první změny důchodů, které negativně dopadnou na současné nebo budoucí penzisty. Resort Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ke změnám přistoupil kvůli nestabilnímu důchodovému systému, na opatření má následně navázat plnohodnotná reforma. Vysvětlujeme, jak navržená úprava valorizací a odchodu do penze zasáhne do současného systému.

Co aktuální změny přinášejí?

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka minulý týden představil čtyři změny důchodového systému.

Tou první je úprava běžného navýšení penzí. Valorizace se vrátí na úroveň před rokem 2018, v jejím výpočtu se bude počítat pouze se třetinou růstu reálných mezd. V tuto chvíli se propisují jednou polovinou. Doposud se navíc ve výpočtu bere v úvahu celková inflace i růst cen specificky u domácností důchodců. Pro výpočet růstu penzí se pak využívá ten aktuálně vyšší z obou ukazatelů. Do budoucna se už valorizace bude řídit pouze „seniorskou“ inflací.

Další změnou je úprava mimořádných valorizací. Ty budou mít nově formu speciální dávky, kterou bude stát vyplácet v době vysoké inflace. Dávka bude z poloviny tvořena fixní částkou, druhou bude tvořit zásluhová část. V případě průměrné penze tak každá ze dvou složek bude činit asi 300 korun.

Ministerstvo práce rovněž upraví vyplácení předčasných penzí. Do důchodu budou moci jít lidé dříve pouze o tři roky (ne o pět), předčasná penze bude rovněž méně výhodná.

Jurečka chce také upravit minimální dobu pojištění, která je potřebná pro získání nároku na důchod. Ta se pro většinu populace ze současných 35 let sníží na 25 let. Tento týden to po jednání s ministrem práce potvrdil odborový předák Josef Středula. Zájemci o předčasný důchod budou muset naopak pracovat déle, a to minimálně 40 let.

Proč se hovoří o valorizacích? Byly příliš štědré?

Ano i ne. Takzvaný náhradový poměr, tedy podíl důchodů k průměrné mzdě (ministerstvo srovnává „čisté“ důchody a hrubou mzdu), se do roku 2022 pohyboval kolem čtyřiceti procent.

Tuto výši důchodů udržovaly řádné každoroční valorizace, náklady na důchody ale