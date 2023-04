Umělá inteligence ve světě módy? První digitální fashion week startuje módní revoluci

Módní show v New Yorku nabídla neotřelé módní návrhy, futuristické designy, opulentní róby, nositelné modely a neokoukané modelky. Vlastně to není nic, co byste nečekali. Za přehlídkami však poprvé nestáli módní vizionáři a návrháři, ale umělá inteligence.