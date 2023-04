Vývoj bojů (425. den): Většina jejich vojáků nikdy takovému útoku nečelila. Jak jsou Rusové připraveni na ukrajinskou ofenzivu

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za pondělí 24. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Slovensko není jedinou zemí, která zažívá deštivé jaro. Podobné počasí panuje v současné době i na východní Ukrajině.

Například předpověď počasí na příští týden hlásí déšť téměř každý den na téměř celé frontě – od Kupjanska na severu přes Bachmut v Doněcké oblasti až po Vasylivku v Záporožské oblasti na jihu.

Jak to asi vypadá v zákopech v reálu, dobře ukazuje toto video:

For anyone that is asking when the counter offensive will start.

Trenches in Zaporizhzia oblast. pic.twitter.com/RBa2o5qcbg

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 23, 2023