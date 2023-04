Dlouhé hraniční kontroly, komplikace při cestování, méně turistů. Do EU by se rádo vrátilo už 61 % Britů

Korunovaci britského krále Karla III. může zkomplikovat kombinovaná stávka zaměstnanců pasové kontroly a bezpečnostního personálu na londýnském letišti Heathrow ohlášená na první květnový víkend. Očekává se, že krom členů královských rodin a monarchů z celého světa dorazí do Londýna také tisíce turistů. Mohou je však čekat zrušené lety nebo dlouhé fronty při odbavení na čtyřech hlavních terminálech Heathrow.

Při podobné stávce během Velikonoc zrušily British Airways kolem tří set letů. Kvůli nedostatku personálu navíc pasažéři čekali desítky minut, než mohli z letadla vystoupit a projít pasovou kontrolou.

„Stávky nevyhnutelně naruší provoz a způsobí zpoždění,“ upozornil odborový svaz Unite, který sdružuje přes milion zaměstnanců v dopravě. Základní mzda zaměstnanců letiště činí v přepočtu 57 000 korun – asi o deset procent méně, než je průměrná mzda v zemi.

Detailní průzkum, který by monitoroval korelaci mezi komplikacemi při cestách do zemí EU a podporou brexitu, zatím neexistuje. Ale rok poté, co britská vláda uvolnila všechny restrikce spojené s pandemií covidu, vzrostla nespokojenost s odchodem země z Evropské unie ze