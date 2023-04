Politická Pointa N: Vláda dostala špatné vysvědčení, přesto na tom není tak zle. Musí zlepšit komunikaci

Prezident Petr Pavel zamířil na Liberecko a do Kyjeva. Na první zastávce mluvil třeba o Fialově vládě a její komunikaci, na Ukrajině o možnostech další pomoci napadené zemi.

Politické dění tohoto týdne shrnuje a komentuje Jan Tvrdoň.

Prezidenti v Kyjevě

Petr Pavel se spolu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou objevil v pátek ráno v Kyjevě. Jejich dlouho avizovaná cesta do napadené země se tedy konečně uskutečnila. Oba státníci se na Ukrajině objevili v den, kdy ruští agresoři opět ostřelovali civilní cíle.

Návštěva měla kromě politické a symbolické hodnoty i praktickou náplň. Pavel na tiskové konferenci řekl, že s prezidentem Volodymyrem Zelenským jednali o další české pomoci pro obránce.

„Vyslechli jsme konkrétní požadavky na to, co Ukrajina potřebuje, hlavně vojenský materiál,“ řekl Pavel. Podle prezidenta se například plánuje výroba lehkých letadel bojové podpory na Ukrajině, počítá se ale také s projekty, které mají řešit rekonstrukci poničené země. A to například ve zdravotnictví, energetice nebo bydlení.

Cesta obou politiků