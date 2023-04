Částečný součet: nový izotop uranu, problémy sítě Sigfox a polární záře nad Českem

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vysvětluje, proč má potíže jedna bezdrátová síť, o níž jste možná nikdy neslyšeli, jak vznikl rozhovor nerozhovor s Michaelem Schumacherem a kolik izotopů je hodně.