Češi umělou inteligenci příliš nevítají. Podle průzkumu převládají obavy a skepse. Výjimkou jsou nejmladší

Česká veřejnost je vůči umělé inteligenci silně skeptická. Pozastavení jejího vývoje by uvítalo 59 % lidí. To je jeden z hlavních výsledků aktuálního sociologického šetření společnosti Ipsos ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pokud máte dojem, že ChatGPT používá úplně každý a mluví se o něm až přespříliš, mýlíte se. Tradiční česká náklonnost k technickým novinkám se v případě generativní umělé inteligence zatím příliš neprojevuje. Konverzačního robota společnosti OpenAI zatím vyzkoušelo jen 15 % populace. Tento podíl roste se vzděláním a klesá s věkem. Alespoň to plyne z výsledků šetření Ipsosu, které proběhlo ve dnech 4.–11. dubna na vzorku 1041 osob starších osmnácti let. Vzorek modeloval složení české populace.

Největší zájem o ChatGPT celkem nepřekvapivě jeví mladí lidé. Ve skupině do 24 let s ním má zkušenost 54 % dotázaných. Mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi (bez ohledu na věk) to je 22 %, tedy překvapivě málo.

Převládajícím postojem respondentů šetření je nedůvěra. Průzkum uvádí, že 34 % z nich „rozhodně podporuje“ a 25 % „spíše podporuje“ výzvu odborníků a aktivistů k pozastavení vývoje umělé inteligence. Z toho mimo jiné plyne, že tato výzva vzbudila podstatně větší zájem než možnost prohlédnout si fungování umělé inteligence na vlastní oči, což