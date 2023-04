Vývoj bojů (424. den): Ukrajinci jsou na levém břehu Dněpru. Může to být zástěrka, ale ruští blogeři začínají být nervózní

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za neděli 23. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinci jsou na druhém břehu řeky Dněpr. Podobné zprávy se na ruském Telegramu šířily už minulý týden. Ve velkém se o nich ale začalo mluvit až v neděli, kdy je většinou opatrnější analytici amerického Institutu pro výzkum války (ISW) zařadili do svého denního souhrnu.

Ukrajinci si podle něj „vytvořili pozice“ na druhém břehu řeky Dněpr u Chersonu poblíž Antonivského mostu.

„Igor Strelkov (Girkin) ve čtvrtek tvrdil, že ukrajinské jednotky mají malé předmostí na levém břehu Dněpru na ostrově v deltě řeky. Podle něj tam mají Ukrajinci posádku a zásobovací lodě na ostrov,“ napsal na Twitteru George Barros, jeden z analytiků ISW.

Podle institutu zprávy ruských vojenských blogerů potvrzují i geolokalizovaná videa. Toto například ukazuje vojáky na člunech i na břehu.

🎥Russian artillery targeting Ukrainian reconnaissance group, which successfully landed on the left bank of Dnipro river at Dachy area near Antonovsky Bridge, #Kherson Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/6RC2DPPfJf

ISW se také rozhodl odpovídajícím způsobem upravit svou mapu, podle níž je nyní malé území na levém břehu v rukou Ukrajinců.

Unpacking this assessment in our change of control of terrain around the Dnipro River delta.

This assessment uses a combination of multi-sourced Russian-provided textual reports about Ukrainian activity in this area as well as available geolocated combat footage. https://t.co/1xrkCXgRfu pic.twitter.com/K0ohYs0mQX

— George Barros (@georgewbarros) April 23, 2023