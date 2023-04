Studio N: Drony mezi hvězdami na ukrajinském nebi

Nezisková organizace Koridor UA vyráží do země zmítané válkou. Její dobrovolníci a dobrovolnice míří do míst, kde by mohli zahynout, protože chtějí okupované zemi dovézt pomoc. Na Ukrajinu s nimi vyrazil i reportér Deníku N Jan Wirnitzer. Co teď Ukrajinci a Ukrajinky potřebují nejvíc? A co si z války přivezl za pocity? Jan Wirnitzer je hostem podcastu Studio N.