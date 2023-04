Rakouští komunisté šokovali velkým úspěchem. Zasednou v dalším zemském parlamentu, potvrdili trend

Velkým překvapením včerejších zemských voleb v rakouské spolkové zemi Salcbursko je dvouciferný zisk tamější komunistické strany (FPÖ), která dalece předčila veškeré prognózy – doposud byla v této spolkové zemi totiž zcela bezvýznamná.

Na celostátní úrovni však tyto výsledky potvrzují tendence posilování stran z okrajů spektra na úkor středu, který naopak oslabuje.

Ještě patrnější síla rakouských komunistů se prokázala v samotném hlavním městě spolkové země, ve stopadesátitisícovém Salcburku, kde krajně levicová strana získala téměř 22 % odevzdaných hlasů, díky čemuž se tam umístila hned na druhém místě za středopravicovými lidovci – stranou ÖVP. Ta celkově zemské volby opět vyhrála, komunisté se umístili na čtvrtém místě.

Spolkové volby čekají Rakousko na podzim příštího roku. Ty z tohoto víkendu v Salcbursku byly považovány jako jakýsi vhled do nálady populace a jejích tendencí – v Rakousku se totiž volební průzkumy konají jen zřídkakdy.

Úspěch rakouských komunistů, kteří kandidovali společně s mladými Zelenými pod značkou KPÖ Plus, je však nejen překvapivý, ale i historický – strana získala nejvíce voličů poprvé od roku 1949, celkem 11,7 % hlasů.

Komunisté tak budou poprvé od té doby zastoupeni v salcburském zemském parlamentu. Budou tak po spolkové zemi Štýrsko už druhou spolkovou zemí, kde získali křesla v zemském sněmu.

Austria: in today's #Salzburg regional election, the left-wing Communist Party of Austria (KPÖ) won its best regional election result since World War II.

The SORA projection shows that the party scored in all age groups but was particularly strong among those with a uni degree. pic.twitter.com/tWwWZ84wQi

— Europe Elects (@EuropeElects) April 23, 2023