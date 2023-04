„Astrální cestování mi nešlo, snadno se ztratím i na Zemi.“ Jana Uriel Kratochvílová bilancuje

Může působit, jako by se narodila na jiné planetě, ve skutečnosti to ale byl špatný stát. Pokud by zpěvačka Jana Uriel Kratochvílová vyrůstala na Západě, dost možná by se stala hvězdou světového formátu. Jen málo tuzemských umělkyň disponuje takovým talentem, výrazným hlasem, vášní pro hudbu i bourání stereotypů. V pražské Lucerně chystá na 10. listopadu velký koncert ke svým sedmdesátinám.

„Nepoužívejte takovýhle starožitný slova. To nikdy neříkejte! To patří ke starý době. Žádný lineární věk neexistuje,“ přerušuje hned první otázku, zda slaví narozeniny. „Slavíme každý den. Každý den vstupujeme čerstvě do nového dne. Oslavujme kdykoliv, cokoliv,“ vysvětluje Kratochvílová.

Podle materiálů k připravovanému koncertu Jana Kratochvílová celý život slaví 17 let. Podle zpěvačky je číslovka jedna „základ vědomí a všeho“, sedm zastupuje počet „čaker, sedm energetických center, sedm elementů barvy, sedm základních tónů a tak dále“. Jedna plus sedm je osm, tedy nekonečno. Jenže ani tudy cesta do vzpomínek české zpěvačky nevede.

„My v kapele už čas chápeme tak, jak by ho měli chápat všichni. Tedy že minulost, současnost a přítomnost existují současně. Pokud se naladíme do budoucnosti, budeme tam žít. Když se naladíme do minulosti, můžeme ji takzvaně transformovat do současného stavu, a pokud nás tíží, lze ji pozměnit. Takže mně může být 17, kdykoli se rozhodnu. Stejně jako se můžete rozhodnout vy,“ odpovídá na otázku, co dělala v sedmnácti.

„Ale říkám, nezačínejme lineárním číslováním, nebo článek zrušíme. Je to nesmysl. Pokud se mnou chcete mluvit jako na úřadě, můžeme jít na úřad. Mluvte s námi jako s bytostmi z kultury, protože my jsme především umělci,“ říká Kratochvílová o své kapele Illuminati.ca.

Přibližně po deseti minutách se podaří frekvence sladit a v rámci lineárního plynutí času se přesouváme do Anglie, kde se roku 1983 ocitla spolu s životním kolegou, multiinstrumentalistou a skladatelem Pavlem Trnavským v nedobrovolném exilu.

Jak vzpomínáte na nahrávání vašeho prvního alba v Anglii? Desku Bohemian jste natáčeli v Genetic Studios kousek od Readingu, kde v 80. letech pracovali Depeche Mode, The Cure nebo Madness.

My jsme si to studio vybrali hlavně kvůli Martinu Rushentovi, který zrovna vyhrál Brit Awards jako producent roku za album Dare od kapely Human League. Často pracoval taky s The Strangles a po nás tam nahrával Sting. Právě on, respektive Police, nás s Petrem na začátku 80. let inspirovali, abychom s kapelou Heval začali hrát rockové reggae. Dokonce jsme nahráli jejich písničku Don’t Stand So Close To Me, v české verzi jako Tvou spásou já chci být. To studio bylo hezký, nádherná příroda kolem, ve volných chvílích jsme tam jezdili lodí po slavných anglických kanálech, které vedou až do moře.

V čem bylo nahrávání jiné než v Československu?

Skoro ve všem! V Československu jsem musela opravovat větu po větě, někdy i slovo po slovu. Ve studiu jsme měli něco na způsob dozorce, kteří hlídali výslovnost. S Martinem Rushentem jsme skladby točili bez oprav a vcelku. On si pak jen vybral tu nejlepší verzi. Bylo to osvěžující. Jako bychom hráli řadu koncertů. Měli jsme absolutní svobodu, takže jsme nahrávali déle než obvykle. Libovali jsme si v tom, že máme otevřené pole vyjadřování.

Vlastně to byla vaše první deska, která nevznikala pod dohledem režimu.

Ano. Nikdo na nás netlačil, respektovali nás. Ve studiu jsem mohla sedět na stole v meditační poloze a nikdo neřekl ani slovo. Mohla jsem mít milion copánků a nikomu to nevadilo (komunistickým aparátčíkům vadil extravagantní vzhled Kratochvílové včetně copánků, pozn. red.).

V Praze nás dozorci kultury prudili kvůli všemu. Vadilo jim, když jsem zpívala příliš vysoko, příliš nízko nebo chraplákem. Chtěli, aby se zpívalo jenom čistě. Vadilo jim, co