Je důležité plnit si sny, které měl člověk jako dítě, říká autorka detektivek Michaela Klevisová

Michaela Klevisová vydala na konci března novou detektivku Vraní oko. V posledním roce si splnila svůj jediný dětský sen a věří, že je to to nejlepší, co ve svém životě udělala. V rozhovoru mluví i o rivalitě mezi českými spisovatelkami nebo o tom, jak se jí zamlouvají kritiky jejích knih.

Autorka detektivek, původní profesí novinářka, vyrůstala v Praze v rodině redaktorky a spisovatele a už jako malá hltala příběhy Agathy Christie, později si oblíbila další britské královny zločinu. Za svou prvotinu Kroky vraha (2007) obdržela cenu Jiřího Marka. Odmalička milovala koně a jeden z jejích příběhů, Dům na samotě (2011), který byl i zfilmován, se odehrává v prostředí stájí a dostihů. I za něj dostala cenu za nejlepší detektivku.

V rozhovoru se dočtete:

Jestli za novou knihu očekává další cenu

Zda se nechystá svou hlavní postavu poslat do důchodu

Jak dlouho jí trvá napsat knihu

O čem byl její první román, který napsala v šesti letech

Jaká panuje rivalita mezi českými spisovatelkami

A jak reaguje na kritiky jejích knih.

Na pultech se právě objevila další detektivní kniha Vraní oko opět v hlavní roli s detektivem Bergmanem. Jak se vám psal zatím poslední příběh, jehož hrdinou je nestárnoucí policista?

Napsat Vraní oko byl mazec. Byla jsem namotivovaná napsat knížku v rekordním čase. Nechala jsem to na poslední chvíli a strašně mi to prospělo.

Že by platilo, jednou novinář, vždycky novinář? Potřebujete pro práci uzávěrku a editora, respektive vydavatele, který vám dýchá na krk?

I jako redaktorka jsem to nechávala na poslední chvíli. Ať už v deníku, nebo měsíčníku, kde jsme odevzdávali články průběžně každý týden. Články jsem psala noc před uzávěrkou, a to rozhodně nejsem sova.

Do jakého prostředí jste poslala sympatického vyšetřovatele tentokrát?

Příběh jsem zasadila do fiktivní vesničky. Jako prostředí mě určitě inspiroval břeclavský kraj, kam jsme s přítelem hodně jezdívali. Už dlouho mi v hlavě strašil nápad na dvě postavy: pár, který se rozhodne odejít z města a žít nekonzumní život. On má pocit, že mu změna přináší větší svobodu, jenže ona si vůbec svobodná nepřipadá – život v mrňavé chatě u řeky a mytí v neckách se jí nelíbí. Tahle dvojice byla na úplném začátku a já začala přemýšlet, jaký příběh okolo nich vybudovat, do jakého prostředí je zasadit.

Takže se ocitli ve vesnici, kde vzniká ptačí rezervace. Jak se dostal takový motiv do díla spisovatelky žijící převážně v Praze?

Začalo to tím, že jsem přispěla na vytvoření ptačího parku Kosteliska. A díky tomu jsem se dozvěděla o nástrahách podobného podnikání či o tom, jak jsou ornitologové „oblíbení“ u svých sousedů. Dostala jsem se blíže k prostředí lidí, kteří chodí s dalekohledem. Takový člověk pak může vidět něco, co třeba ani vidět neměl. Ale můj smyšlený ptačí park neexistuje. Ornitologie je spíše taková vedlejší linka příběhu, ale jinak je to jako v mých ostatních knihách o lidských vztazích.

A co od nové knížky, která se právě dostala na pulty knihkupectví, očekáváte? Líbila by se vám další cena do sbírky za nejlepší detektivku?

Tak tu už asi nedostanu. V minulosti jsem dostala dvě a organizace se snaží zviditelnit nové autory. A obávám se, že už mě nemají rádi, že