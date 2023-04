Rusko děti mučí v ústavech a zabíjí na Ukrajině. Z těch šťastnějších vychovává nové vagnerovce

Zlobiví dospělí jsou v Rusku zavíráni do vězení a zlobivé děti do dětských domovů. Názorným příkladem je Maša Moskaljova. Stačilo nakreslit protiválečný obrázek, který zahlédla její učitelka, řekla to řediteli, ten zavolal policii a nakonec byla dívka poslána do dětského domova a její otec na dva roky do vězení. Oba byli v podstatě uvrženi do stejných podmínek. Dokonce bych si troufla prohlásit, že podobnost mezi vězením a uzavřenými (a nejen uzavřenými) dětskými ústavy je děsivá.

Ve zvláštní škole v Jekatěrinburgu starší žáci na popud učitele za různé prohřešky ponižovali, bili a sexuálně zneužívali své spolužáky. Co se dělo, popsal chlapec, který z této zvláštní školy utekl. Podle něj se za nevhodné chování nad žáky konaly „soudružské soudy“, během nichž žáci hlasovali o tom, jak