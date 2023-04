Tři brutální vraždy za tři týdny. Česko má problém, před kterým zavírá oči

Komentář Evy Mošpanové: Během posledních tři týdnů vyústily v Česku tři vztahy v brutální vraždy, při kterých zemřelo dohromady sedm lidí. Je to pouhý vrcholek násilí, které se odehrává ve zdejších domácnostech. Jen minulý měsíc přitom čtyři ministerstva opět žádala o odložení projednání Istanbulské úmluvy, která chce domácí násilí potírat.

Bodnutí šroubovákem do krku a ruky se muži nejspíš zdálo málo. Zatímco jeho přítelkyně předminulou sobotu v Olšovci na Přerovsku utíkala do domu za rodinou, vrátil se padesátník původem ze Slovenska do auta pro samopal a v domě zavraždil její matku, matčina partnera a patnáctiletého syna. Když se bosé a zraněné ženě povedlo přivést pomoc, zastřelil se muž sám.

Pouhé tři dny předtím ve Svitávce na Blaněnsku sedmačtyřicetiletý muž dvěma ranami z pistole zavraždil bývalou přítelkyni a jejího syna. Policie ho zadržela, motivem prý byly osobní vztahy.

Týden předtím zemřela ve Starých Smrkovicích na Jičínsku sedmadvacetiletá žena, kterou umlátil její partner. U útoku bylo jejich sedmiměsíční dítě a vyšetřování odhalilo, že matka miminka měla na těle i starší podlitiny a popáleniny.

Co se domácího a partnerského násilí týče, poslední tři týdny v Česku byly tragické. A to hned v několika rovinách. Tou první je povaha samotných událostí. Tou druhou fakt, že s výjimkou samopalu a krátkého časového úseku bohužel nejde o ojedinělé případy.

Chcete důkaz? Projděte si