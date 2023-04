„Nebojte se dělat chyby,“ vzkázala děkanka FAMU studentům. Famufest skončil, které filmy šly opravdu do naha?

Hlavní téma letošního ročníku festivalu Do naha! upozorňovalo na stav přirozenosti a zranitelnosti, studenti si ale pohrávali spíše s nahotou duševní než fyzickou, podrobnější informace se dočtete ve článku zde. Hlavní protagonistkou se stala Dagmar Patrasová, která v pro ni jistě osobní znělce stojí před davem a ukazuje svou nejistotu, zatímco si do krásných šatů zastrkuje cedulku Do naha!.

A proč zrovna Dagmar Patrasová? „Bulvár k ní v posledních letech nebyl zrovna milostivý, chtěli jsme jí dát šanci ukázat se v jiném světle a určitým způsobem ji i podpořit,“ vysvětluje kreativní ředitelka festivalu Eliška Brožová. „Znázorňuje