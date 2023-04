„Snažila se nás evangelizovat.“ Učitelka ve výuce útočí na queer lidi, napsala hanopis na trans studenty

Když Ari a Robin poprvé usedli do lavice na gymnáziu v brněnské čtvrti Královo Pole, měli oba jiné jméno i gender.

„Někdy mezi šestou a osmou třídou na základce jsem zjišťovala, že jsem queer. Nerozuměla jsem trans tématům, protože o nich vám bohužel nikdy nikdo nic neřekne,“ vzpomíná dnes dvacetiletá Ari v jedné brněnské kavárně.

Když začala experimentovat s líčením a během pandemie covidu si nechala narůst delší vlasy, její otec byl rád. Je totiž fanouškem glam rocku. „A když jeho potomek začal vypadat jako kissák, tak se mu to líbilo,“ směje se.

V posledním ročníku čtyřletého gymnázia oznámila třídě, na co přišla: že je trans a jmenuje se Ari. A třída to bez problému přijala. Ještě o rok dřív, ve třeťáku, začala chodit s Robinem. Ten o tom, že je trans, věděl poměrně brzo.

„Začal jsem si to uvědomovat, když mi bylo tak 14 let,“ vypráví dvacetiletý kluk o době, kdy ještě jako holka blízkým lidem vysvětloval, že mu mají říkat Robin. „Měli jsme s kamarádkou inside joke: ona byla Batman a já Robin. A to jméno se mi hrozně líbilo,“ popisuje hledání vlastní identity.

Coming out zažili Robin i jeho přítelkyně podobný. Když Robin třídě ve druhém ročníku v době lockdownu oznámil, že je trans a mají mu říkat jinak, setkal se s podporou. „Napsal jsem to do třídní skupiny. A všichni mi na to dali srdíčka.“

Učitelé a učitelky zareagovali na obě proměny převážně s klidem – oba studenty začali oslovovat správnými zájmeny i jmény. „Byli tam tací, kteří si řekli, že už jsou na to moc staří, řekli mi, že po nich chci moc,“ popisuje Ari s šálkem čaje v ruce a dodává, že většina učitelského sboru jejich pravá já přijala.

O své sociální tranzici i vztahu se ale na konci března tohoto roku dočetli jiný příběh. Učitelka angličtiny Jana Prchalová se o jejich vztahu rozepsala v článku na webu Neviditelný pes. V textu nazvaném „ŠKOLY: My, vy, oni … aneb transgender na jednom českém gymnáziu“ pod změněným jménem Kateřina