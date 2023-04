Mých pět let s Enkem

Pět let s Deníkem N uteklo rychleji, než bych si dokázal představit. Dnes mám své osobní výročí toho dne, kdy jsem dostal nabídku postarat se o jeho rozjezd. Fakt, že můžu o fungujícím Deníku N psát i po takové době, je sám o sobě velká odměna, ale také potvrzení, že stálo za to se do toho pustit.

Ono by to stálo za pokus, i kdyby to nakonec nevyšlo, ale takhle je to přece jen o něco lepší. Zdejší mediální insideři nám moc šancí nedávali a jsem rád, že měli špatný odhad.

Ale nechci moc vzpomínat, spíš mě to inspirovalo k bilanci některých zkušeností a postřehů viděných zevnitř mediálního světa.

Odpovědnost

Před pěti lety jsme lidem nabídli příslib. Sen o dobré novinařině. A pouhou šanci pokusit se o ni. Taková šance se v životě objeví jednou, možná dvakrát. Ale pořád je to jen zelená louka, na které se možná povede něco postavit, a možná taky ne. Za tímto snem se rozhodly jít čtyři desítky lidí, kteří hodně riskovali. Odešli ze svých zaměstnání, kde měli své jisté, a vsadili jen na důvěru vůči nám.

Pocit odpovědnosti za ně a taky za úvodní vklady zakladatelů byl a pořád vlastně je na tom všem nejtěžší a těžko se popisuje a sdílí. Ale snáší se o mnoho líp, když už je jasné, že to nebyl neúspěch.

O to víc držím palce všem, kteří se do něčeho nového a nejistého pouštějí. Vyhrát něco na osudu nejde bez toho, že by člověk koupil los a zkusil štěstí.

Enko má štěstí na dobré lidi

Můžete mít sebehezčí newsroom, seberychlejší počítače, drahou techniku a nakoupené licence k náročným datovým softwarům, ale nakonec tím, co dělá novinařinu opravdovou novinařinou, jsou jenom novinářky a novináři. A nezmění na tom nic zásadního ani umělá inteligence, která sice může skvěle předstírat znalost, ale empatii, osobní kontakty ani svědectví na vlastní oči nikdy úplně nenahradí. (To neznamená, že by nemohla některým čtenářům stačit.) Proto i naše náklady jsou ze skoro dvou třetin personální, všechny zbytné výdaje jsme od začátku osekali na dřeň.

Celou dobu říkám, že při rozhodování, zda podstoupit riziko našeho startupového začátku, nakonec hrálo největší roli