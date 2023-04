Vývoj bojů (421. den): Spojení Bachmutu se světem je ohroženo, video z první linie ukázalo, jak tvrdě se o něj bojuje

Rusové se nebezpečně přiblížili k hlavní zásobovací trase do Bachmutu.

Boj o cestu – video z ukrajinského zákopu s popisem zúčastněné jednotky.

Rusové bombardovali Bělgorod. Zázrakem nikdo nezemřel.

Téměř dokonalý zdroj informací o rozmístění ruských opevnění.

Mapa dne – Bachmut – cesta života.

Videa dne – výbuch v Bělgorodu; boj o cestu do Bachmutu; MaxxPro po výbuchu miny; odminovávací zařízení během činnosti.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 20. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Rusové se nebezpečně přiblížili k hlavní zásobovací trase do Bachmutu. Možná jste ve čtvrtek večer zachytili zprávy o nečekané ukrajinské operaci přes Dnipro u Chersonu, která by mohla být předzvěstí většího útoku. Nebyly pravdivé. Je potřeba se připravit na to, že s blížící se ofenzivou se budou šířit podobné fámy.

Důležitější věci se zatím stále odehrávají v Bachmutu.

Boj o cestu do Bachmutu – jak vypadá přímo z místa a kdo ho vede. Zatímco pohledy na mapy jsou neosobní, následující video je ze zcela jiné kategorie. Upozorňujeme, že je možná nejnásilnější ze všech, které se ve Vývoji bojů dosud objevily. Zvažte, jestli ho chcete vidět, nebo bude stačit následující popis a informace o něm.

Na záběrech bojují ukrajinští vojáci 1. praporu 67. brigády pojmenované Da Vinciho vlci o cestu 0506 do Bachmutu.

Tato jednotka je pozoruhodná i bez boje u Bachmutu. Jejím základem jsou totiž dobrovolnické jednotky nacionalistů z Pravého sektoru, jehož součástí jsou i pravicoví extremisté. Zatímco z nich loni udělali 67. brigádu, bojovali mimo tradiční struktury ukrajinské armády. Neznamená to, že celou jednotku tvoří