Měla bys jít na květinářku, radili Romce v praktické škole. Dnes studuje vysokou a setkala se s prezidentem

Má dyslexii a dysgrafii, tak půjde do praktické školy, řekli před lety ve školce rodičům Vanesy Harvanové. „Neuměla jsem říct pár písmenek a asi do šesti let jsem mumlala,“ popisuje studentka.

Logopedie, na kterou už ve školce docházela, jí dost pomohla. Přesto pak na doporučení mateřské školy nastoupila do základní školy v pražských Čimicích určené pro děti s řečovými vadami a lehkým mentálním postižením.

Škola jí na prvním stupni vyhovovala. Učitelé jí pomohli s jejími nedostatky, na učivo byl dostatek času, aby všichni všechno pochopili. Ve třídě bylo jen kolem deseti dětí. „Nezažila jsem normální základní školu, takže mi to přišlo normální,“ líčí Vanesa.

Na druhý stupeň už ale nechtěla. „Ten už byl totiž hlavně pro děti s horšími poruchami. Tam jsem si říkala, že určitě nechci, ale