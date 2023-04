Anketa: Jaká byla Balašova krátká éra a co musí udělat nový ministr?

Ministerstvo školství bude mít po necelém roce opět nového šéfa. Vladimíra Balaše, který včera oznámil odchod, nejspíše vystřídá Mikuláš Bek. Oslovení ředitelé škol a zástupci školských organizací hodnotí, co za sebou nechal končící ministr a na co by se měl soustředit jeho nástupce.