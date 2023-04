„Vyrostli jsme.“ Pavel na návštěvě Bruselu vyzval k aktivnější roli Česka v Unii

Prezident Petr Pavel absolvoval třídenní návštěvu Bruselu, kde se setkal nejen se špičkami EU, ale i NATO. Během svých setkání mluvil například o tom, že by se z Česka měl na unijní úrovni stát mnohem aktivnější hráč. „Máme co říct, máme co nabídnout a jsme velice často vyslyšeni,“ řekl s odkazem na nedávné české předsednictví Radě EU. Za národní zájem označil to, aby se do evropských institucí dostalo více Čechů.