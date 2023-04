Evropský parlament ve Štrasburku jednal v tomto týdnu o vztahu EU s Čínou. Podle europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry bychom si měli dát pozor na to, aby soudržnost Západu kvůli válce na Ukrajině vydržela, protože už teď se začínají objevovat trhliny. Například francouzský prezident Macron volá po menší závislosti na USA. Podle Vondry poklonkuje Číně. Europoslanec to označuje v současnosti za hrubou chybu.

Vondra: Máme za sebou třicet let krásné jízdy po modré sjezdovce. To skončilo

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jaký vztah má mít podle Vondry EU k Číně, která utužuje vztahy s Ruskem?

Proč Vondra mluví o tom, že krásnou jízdu na lyžích po modré sjezdovce už máme za sebou?

Nadbíhá francouzský prezident Macron Číně?

Proč Západ nezatkne Putina?

V těchto dnech jste tady ve Štrasburku jednali o tom, jak definovat vztah EU k Číně. Jak v souvislosti s válkou na Ukrajině rozložíte zodpovědnost mezi Západ a Čínu? Narážím na to, že podle Ursuly von Der Leyen je Čína v pozici, kdy může Rusko konstruktivně ovlivňovat, a proto má zodpovědnost.

To je jistě pravda, to bych nerozporoval. Zodpovědnost za rozpoutání války má stoprocentně Vladimir Putin. My jsme se zcela správně postavili za Ukrajinu, čili vlastně nejsme nestranní. Jsme s tím slabším, který brání svou svobodu a území, dáváme nebo prodáváme Ukrajině zbraně a poskytujeme další pomoc.

Z toho vyplývá, že nemůžeme zprostředkovávat žádná jednání. To je evidentní. Náš vliv na Rusko je omezený. My jsme ho zkusili ovlivnit tím, že jsme vyhlásili sankce, abychom změnili jeho chování, ale to se zatím nepodařilo.

Takže zodpovědnost je opravdu na Číně?

Čína je další nastupující supervelmoc, která má na Rusko nepochybně vliv, protože