Newsletter live! Takoví jsme byli. Karel Gott se tento víkend sveze Volhou. Jaký hit tu uslyší?

Čtvrtým dílem se v neděli začne chýlit k závěru vysílání pětidílného seriálu Volha. Diskutované dílo o normalizačním řidiči Československé televize Standovi Pekárkovi se tentokrát vrací do „zlatých osmdesátek“.

Je období spartakiády. Řidič Standa Pekárek dál souloží, řídí, udává, říká blbé vtipy, „soudruhuje o stopéro“, jak by sám řekl, a stoupá po kariérním žebříčku. Léta běží, sedmdesátá se překlopila do osmdesátých a socialistický hloupý Honza dál proplouvá normalizací jako štika rybníkem plným kapříků rochnících se v bahně. Ve třetím dílu seriálu vyměnil manželku i model vozu, ve čtvrtém přes sovětské vojáky šmelí s barevnými televizory a dočká se hvězdného pasažéra – do jeho volhy konečně nastoupí Karel Gott.

„Ve Volze spolu Pekárek s Gottem vyslechnou nový hit o kapitánu Minaříkovi, ale zvlášť dlouhých dialogů se divák nedočká, protože Standa Pekárek si jako vždycky vystačí sám,“ popisuje kreativní producent série Josef Viewegh peripetie Volhy.

Zlatého slavíka v seriálu ztvárnil Roman Vojtek, který je ale v roli