Budou vlaky a autobusy v Německu plné? O celostátní jízdenku za 49 eur je velký zájem

Za několik málo dnů už si Němci opět budou moci užívat levného cestování. Mohou vyjet třeba na prodloužený víkend do Mnichova nebo ušetřit při každodenní cestě do školy. Umožní jim to nová jízdenka za 49 eur, tedy v přepočtu za 1151 korun za měsíc, což není ani 40 korun za den. Díky ní budou moci neomezeně cestovat městskou hromadnou dopravou, regionálními vlaky nebo autobusy.