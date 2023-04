Balaš: Rezignaci po mně ve STAN nežádali. Potřebuju odpočinek, ale být poslancem zvládnu

Odcházející ministr školství Vladimír Balaš řekl Deníku N, že od vedení hnutí STAN nikdy nepadlo, že by měl vládní funkci opustit. „Potřebuju se dát zdravotně dohromady. Nemám už ten elán, který resort potřebuje,“ sdělil v rozhovoru.

Na se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Proč Vladimír Balaš končí ve vládě.

Kdy to oznámil Vítu Rakušanovi a jak šéf STAN reagoval.

Zda Balaš figuroval mezi uchazeči na post ústavního soudce.

Jak hodnotí práci šéfa Cermatu Miroslava Krejčího.

Proč jste se rozhodl rezignovat na post ministra školství?

Uvažuju o tom už od konce února, protože jsem měl covid, který se vlekl. Poté jsem začal mít problémy se sníženou imunitou, což mi vyvolalo další chorobu, která je sice pod kontrolou, ale stres z ministerského postu tomu moc nepřidává. Proto se potřebuju dát zdravotně dohromady, abych se mohl nastartovat. To je ten důvod.

Důvodem jsou tedy pouze zdravotní problémy?

A to, že nemám už ten elán, který resort potřebuje. A je to dané právě z těchto důvodů. Myslím si, že to ve mně zrálo delší dobu. Mikuláš Bek je za mě skvělá volba.

Už víte, kdo Mikuláše Beka vystřídá v jeho funkci ministra pro evropské záležitosti?

To vůbec nevím. Myslím si, že se určitě vybere ten, kdo dělá evropskou agendu. (Předseda STAN Vít Rakušan řekl Deníku N, že Beka by měl nahradit náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák, pozn. red.)

Ale já jsem ho (Beka) navrhl, protože je to člověk, se kterým jsem řešil agendu školství. Spolupracoval jsem s ním na několika koncepcích a na tom, kam by se mělo školství směřovat. A jsme samozřejmě dohodnutí na další spolupráci.

Takže si představujete, že stejně jako byl exministr Petr Gazdík vaším poradcem, vy na nějakou dobu stanete Bekovým poradcem?

Ne, to ne. Já nechci být poradcem ministra, jako to měl Petr Gazdík. Já budu jenom ve Sněmovně. Musím říct, že jsem si nikdy nedokázal představit, jak moc velký