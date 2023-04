Zambijský deník Zuzany Mukumayi Filipové: Že Afrika v mnohém funguje jinak než Evropa, jistě není žádná novinka. Zabřednout do diskuse, jak jsou „věci dělané po africku“ těžké, nepochopitelné a naší logice unikající, by ale bylo nefér a zjednodušující. Ovšem neschopnost říkat „ne“ a vyhýbání se zdánlivě nepříjemným odpovědím je něco, čeho si jako Češi všimnete okamžitě.

Hlavně neříkat „ne“. Zambijec (a nejen on) raději vypne telefon, než aby odmítl

Notorická rada, kterou s jistou dávkou humoru dávám svým přátelům, již se vypraví do Afriky, je neptat se místních na cestu. My Češi, neznáme-li odpověď na tento dotaz, jednoduše odpovíme: „Omlouvám se, ale bohužel nevím,“ a jdeme dál. Za téměř třináct let v Africe si nevybavuji moment, kdy bych takovou odpověď dostala od místních.

Samozřejmě můžete dostat správnou radu a na místo dorazíte, často jste ale posláni jinam. Když si dotázaný není jistý nebo neví, prostě vás pošle tam, kde si myslí, že by to mohlo být (ne, nemyslím si, že by vás na špatné místo poslali naschvál!). Popřípadě