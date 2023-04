Floridská školní rada zpřísnila pravidla toho, o čem v otázkách sexuality smějí a nesmějí učitelé mluvit se žáky a studenty. Rozhodnutí, co a kdy dětem říct, má podle ní být pouze věcí rodičů. Věc se nemusí týkat jen tohoto státu: guvernér Ron DeSantis je jedním z favoritů příští prezidentské volby a říká, že co prosadí na Floridě, plánuje zavést pro celé Spojené státy.

Florida zpřísňuje kontrolu škol. O sexu, genderu a identitě už se nesmějí učit děti až do 18 let

Školní rada amerického státu Florida rozhodla, že o sexualitě, sexu, sexuální identitě a genderu nad rozsah osnov a učebnic se ve školách nebudou moct učit děti a mládež až do čtvrtého ročníku střední školy. Zákaz se týká všech státních škol a všech dětí od nultého až do 12. ročníku, tedy od pěti do osmnácti let. Rozšiřuje se tím dosavadní zákaz, který se týkal pouze dětí do třetí třídy.

Učitelům, kteří by s dětmi tematiku sexuality nad rámec učebnic probírali, hrozí až odebrání učitelské licence, pokuta a výpověď. Rodiče mají zároveň právo na takové chování učitelů upozornit dohlížející orgány.

„Floridští učitelé ve čtvrtých až dvanáctých třídách nesmějí záměrně poskytovat ve třídě výuku (…) o sexuální orientaci a