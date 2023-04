Vývoj bojů (420. den): Sledujeme kombinaci první a druhé světové války, říká šéf švédské zbrojovky

Šéf zbrojovky BAE Systems Hägglunds mluví o tom, zda boje na Ukrajině přinesly něco překvapivého pro výrobce obrněné techniky.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 19. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ve stínu Leopardů. Jedním z nejsledovanějších momentů nadcházejících měsíců by mělo být masivnější nasazení tanků Leopard 2 proti ruské technice. Poněkud stranou pozornosti zůstává další obrněná technika, kterou západní státy přislíbily Ukrajině. Patří mezi ni pásová bojová vozidla CV-90, jejichž dodávku v lednu přislíbila švédská vláda.

Mělo by jít o 50 kusů ve starší verzi, která pochází z poloviny 90. let. Neoficiálně se mluví o tom, že by se ke Švédsku mohly připojit i některé další země, které mají tato vozidla ve výzbroji.

Tento díl Vývoje bojů bude vycházet z rozhovoru s Tommym Gustafssonem-Raskem, generálním ředitelem společnosti BAE Systems Hägglunds, která tyto transportéry vyrábí.

Denník N s ním hovořil o jeho pohledu na aktuální průběh bojů.

Vozidla CV-90 přitom nejsou tématem pouze pro Ukrajinu, ale také pro Slovensko či Českou republiku, které se pro tyto transportéry také rozhodly – Slovensko si objednalo 152 kusů, Česko plánuje objednat více než 200 kusů. Půjde však o podstatně pokročilejší verzi, než jakou by měla obdržet ukrajinská armáda.

„Starší verze vozidla CV-90 (slíbená Ukrajině, pozn. red.) ještě nemá tak silné pancéřování ani tak pokročilé senzory či systémy vlastní ochrany,“ říká Gustafsson-Rask.

Systémy vlastní ochrany má na mysli například zařízení pro odpalování „antiraket“, které mají zničit letící nepřátelskou raketu. Slovenské verze CV-90 by takovou technologií měly disponovat.

Jak boje vidí zbrojaři. Jedna z nejčastějších otázek, které dnes zbrojaři dostávají, zní: Co je