Lidé vyrážejí na náměstí kvůli nejistotě, zda lodivod ví, kam směřuje, řekl Farský v Aréně N

Na co se v podcastu také ptáme?

Jak Jan Farský hodnotí své kroky po volbách, kdy oznámil, že odletí na stáž a až později rezignoval.

Co dělá po návratu a jak pobyt v USA hodnotí.

Jak coby bývalý dlouholetý starosta okresního města vnímá protivládní protesty.

Zda Starosty a nezávislé stále ohrožuje kauza Dozimetr.

Jak se rozbíhají přípravy na evropské volby, jaké jsou Farského osobní plány.

Zda uvažuje, že by se ucházel o post eurokomisaře.

Vedete knihkupectví a děláte místopředsedu STAN. Jak vypadá váš pracovní den?

Aktuálně už nevedu knihkupectví, chtěla se do něho vrátit žena, tak jsem dostal vyhazov. Tak teď tam chodím spíš jen pro radost, na kávu a zároveň se tam setkávám s lidmi.

Moje hlavní pracovní náplň je teď pro iSTAR, což je náš politický institut. Každý měsíc vyjíždíme do krajů, kde se členy vlády debatujeme otázky, které se těch krajů týkají. A zároveň děláme dvakrát ročně velkou mezinárodní konferenci. Jednu jsme teď udělali kolem eura a přišla mi velice zajímavá.

Poté co jste absolvoval stáž na Oregonské univerzitě, jak hodnotíte svoje někdejší plány, že byste spolu s ní zvládal i práci poslance?

Původní plán se ukázal jako nefunkční a nesmyslný model, nesmírně by to zatěžovalo vládu a nakonec i mě. Takže ve finále, kdy jsem pochopil, že je nutné se rozhodnout mezi prací ve Sněmovně a mezi rodinou a stáží, jsem se prostě rozhodl, že vyberu tu stáž, kterou jsem bral jako dlouhodobou investici do osobního, ale i profesního života.

Bylo to na téma společné obranyschopnosti Evropy a změny jejího rozhodování. Měsíc po tom, co jsem nastoupil na Oregon State University, dostal kancelář, zalehl do knih a do debat s profesory, se z akademických témat stala každodenní témata, protože Putin vtrhnul na Ukrajinu.

Jak hodnotíte svůj tehdejší postup, kdy jste těsně po volbách oznámil závažnou skutečnost, o které jste věděl i před nimi, a pak jste nějakou dobu odmítal rezignovat?

Mělo to postupný vývoj. Já jsem se dozvěděl, že můžu jet, asi pět měsíců před volbami, kdy už byli zvolení lídři kandidátek. A v tu chvíli kdybych oznamoval, že odstupuju z kandidátky, tak si myslím, že bych ji výrazně oslabil. Podle mě bych tomu projektu ublížil a kdoví, jak by to dopadlo. Neříkám, že jsem rozhodoval volby, ale