V Súdánu selhává další pokus o příměří. Boje pokračují i o svátku, jímž muslimům končí ramadán

V muslimském světě dnes končí postní měsíc ramadán. Ten se obvykle zakončuje třídenními oslavami v rodinném kruhu, jídlem a modlitbami v mešitách. To se ale letos netýká Súdánu, který už týden zažívá pouliční boje a ostřelování.

Počet civilních obětí ozbrojených střetů mezi armádou a polovojenskými jednotkami RSF podle dnešních informací Světové zdravotnické organizace (WHO) dosáhl nejméně 413. Podle UNICEF si navíc boje v severovýchodní africké zemi vybírají „devastující daň“ na dětech. A podle Amnesty International rozšiřování konfliktu zhoršuje situaci obyvatel súdánské oblasti Dárfúr.

Tamější svaz lékařů také informoval, že až 70 % nemocnic v hlavním městě Chartúmu a v okolních územích je vlivem bojů „mimo provoz“. Súdánští doktoři tak varují, že se zdravotnický systém blíží kolapsu.

Ty fungující nemocnice jsou pak přeplněné raněnými., kterých je podle WHO od začátku konfliktu nejméně 3500. Navíc z více než tří set zabitých je podle organizace údajně nejméně devět obětí nezletilých; zranění pak utrpělo asi 50 dětí.

