Uměl být badatelem, spisovatelem i politikem. S německými historiky přivedl obě země k „přijetí“ společných dějin

Jan Křen (1930–2020) začínal svůj dospělý život jako dychtivý a nekritický vyznavač komunistické myšlenky. Do KSČ vstoupil v šestnácti letech a důkladnou průpravu pro práci ve stranickém aparátu absolvoval také na Vysoké škole politické ÚV KSČ, kterou dokončil v roce 1953.

Hned potom na své alma mater nastoupil jako pedagog a působil tam až do roku 1969. Nejméně prvních deset let z toho na něho jako na vědce nebyl moc pěkný pohled; byl tím, co se běžně označuje pojmem „režimní historik“, tedy hlasem svého pána. Pokud později nenapsal paměti, bylo to možná tím, že v jeho životě bylo období, kdy nebylo moc na co příjemného vzpomínat.

Ta doba pro něj ale byla důležitá ještě kvůli něčemu jinému. Dala mu