Česko-slovenské slovo týdne: tchyně vs. svokra

grafika

Pár slov o slově tchyně

Předně si slibme: dnes žádné vtipy o tchyních, ano? Toto je seriózní sloupek!

A protože už jsem ve svém oboru léta honěný a současnou kodifikaci (čti: to, jak bychom měli psát podle Ústavu pro jazyk český) znám vcelku obstojně, už jen máloco mě překvapí. Na rozdíl od jiných.

Ale ruku na srdce, mluvíte-li o tchyni, vyslovujete ji krátce? Nelžete! Respektive takto: Znáte vůbec někoho, kdo ji krátce vyslovuje? (Ostraváci se nepočítají!) Sotva, protože takových lidí bude asi tolik jako těch, kteří vyslovují matjesy s oním [j].

Přesto tuto nedélku držíme uměle při životě. Tedy jak kde: V oficiálních psaných textech, nad nimiž bdí oko korektorovo, se to ještě ctí (byť i zde se občas najde dlouhá, tedy nekodifikovaná varianta). Ovšem v textech internetových, kde se plebs vyjadřuje volně a nad pravopisem si příliš hlavu neláme, je situace jiná.

A proto: Ještě než někoho po „gramanácovsku” osočíte z neznalosti normy – neřkuli celé mateřštiny, pozor, jste totiž sami v menšině. A teď mi řekněte, vážení kolegové z ÚJČ, co by vám udělalo, zrovnoprávnit dlouhou variantu (a neuvádět tak prostý lid v překvapení). Když už jste zrovnoprávnili tripletu čurat/čúrat/čůrat…

Ještě pro jednu věc mám toto slovo rád. Vždy jsem záviděl jiným jazykům aspiraci neboli přídech, v první řadě romštině, na jehož fonetickém svérázu se tento jev výrazně spolupodílí. My takových (pseudo)aspirovaných slov mnoho nemáme, o to s větší rozkoší je vypouštím z úst, ať už je to [thi:ňe], [tha:n] nebo [thoř̥].

Pche (čti [phe]) – a pak že prý se nedá sloupek o tchyních napsat bez vtipů o těchto. (Jen se bojím, že má sparingpartnerka tomuto lákadlu neodolá.)

Čech o slově svokra

No dobře, my máme sexy přídech, zato svokra zní starobyleji, vznešeněji, slavnostněji… A přitom jde o popisnost až prozaickou: „své krve žena“. Však jsme ji dříve také mívali, ještě Jungmann uvádí heslo swekra a jeho řidší varianty swekry a swekrew; ba co víc, rozlišuje swekruši („tchyně“) od swekrušny („švagrová“).

Ale marná sláva, někdejší svekru postupně vytlačila tchyně, ana se zjevila prý už za časů Komenského namísto původního staročeského tvaru tšče (srov. mužský protějšek test „tchán“). Anebo snad tchýně…?

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu