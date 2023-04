Ukrajinci dostali první Patrioty. Ochrání jimi jen svou oblohu, nebo je využijí i k protiofenzivě?

Rakety protivzdušné obrany Patriot americké výroby by měly ochránit ukrajinská města, možná je bude možné využít i k ukrajinské protiofenzivě – do míst, která budou střežit, by se nemělo dostat jediné ruské letadlo, raketa ani dron. Zatím jich ale Ukrajina dostala málo, navíc jí údajně docházejí i ostatní obranné rakety.