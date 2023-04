„Ráno střílejí méně.“ Jak Češi vozí pomoc na ostřelované území u Chersonu a jak najdete drony mezi hvězdami

Byly zrovna pravoslavné Velikonoce. Pro sedmnáctiletého chlapce a o pár měsíců starší dívku, nacházející se v místě dopadu jedné z těch střel, ty poslední.

Ptám se, jaký důvod mají Rusové, že střílejí právě sem, vždyť Ukrajina je velká země. „Strach,“ odpovídá stručně Dima, který má vojenské zkušenosti a dnes je zrovna řidičem čtrnáctitunového náklaďáku česko-ukrajinské humanitární organizace Koridor UA. „Chtějí budit strach. A Snihurivku zrovna umějí trefit.“

Rusové jsou odtud kousek za obzorem, za řekou, které oni říkají Dněpr a Ukrajinci Dnipro. Veletok tu líně ukrajuje poslední z více než dvou tisíc kilometrů, které měří od pramene k Černému moři. Zmíněný kousek za obzorem je o fous dál, než jaký dostřel mají běžná ruská děla.

Ale S-300 trefí vesnici na sto kilometrů i víc. Nejsou kdovíjak přesné: doletí zhruba na zadané souřadnice a tam dopadnou, aniž by si stát předsedající nyní Radě bezpečnosti OSN lámal hlavu s pravidlem, že na civilisty se neútočí. Nebo s jakýmkoliv jiným.

Střel do S-300 mají Rusové tisíce. Na bodově přesné útoky na místa na zemi se nehodí, na teror ano.

O Snihurivce jste možná slyšeli, když od ní Ukrajinci loni na podzim v protiofenzivě vyhnali okupanty. Psalo se o ní jako o vesnici, ale je to optický klam. Představa české vesnice zasažené desítkou velkých řízených střel budí v hlavě apokalyptický obraz, teď ale přijíždíme do dvanáctitisícové obce (co do počtu lidí jako česká města Roudnice nad Labem, Jaroměř…), pod niž spadají i usedlosti vzdálené klidně 15 kilometrů.

U střel S-300 to není tak, že by dopadaly průběžně na úplně náhodná místa. Rusové je běžně používají tak, že