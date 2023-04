Studio N: Válce navzdory. Když se do sebe zamilují Rus a Ukrajinec

Ilja pochází z Ukrajiny, je mu 26 let. A kvůli Putinově válce chce zůstat v Česku. Žeňa je z Ruska, je mu 29 let. A je pro něj jako pro politického aktivistu nebezpečné zůstávat v zemi. Mají se rádi a chtěli by žít spolu. Jak Ilja prožíval začátek války? A jak se stalo, že se zamiloval do Rusa? Iljův silný příběh přinášíme v podcastu Studio N.