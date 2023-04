„O naši práci tady není zájem.“ Dvě desítky zaměstnanců ústavu pro studium totalit daly výpověď

Zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) z oddělení vzdělávání se rozhodli hromadně odejít. Jde o vyústění sporu se současným vedením.

Oddělení viní nadřízené z bossingu, cenzurních zákroků, ohrožení rozvoje historického vzdělání v Česku či nehospodárnosti. V otevřeném dopise tvrdí, že ředitel Ladislav Kudrna a první náměstek Kamil Nedvědický zvolili direktivní styl řízení a nekomunikují o svých rozhodnutích a záměrech se zaměstnanci. Vedení také kritizují za omezování svobody bádání a autoritativní prosazování přístupu k výzkumu minulosti (tématu se Deník N podrobněji věnoval zde).

„Vedení nikam neustoupilo, nejednalo s námi, jenom opakovalo svá předchozí tvrzení na úrovni tiskových zpráv a nepřišlo s žádným řešením situace. Byl to pro nás signál, že o naši práci tady není zájem a že nebude možné v ní pokračovat,“ vysvětluje rozhodnutí podat společně výpověď Václav Sixta, zástupce vedoucího oddělení vzdělávání. Jako první o výpovědích informovala Česká televize.

Oddělení se zaměřuje na výuku moderních dějin na českých školách a poskytuje didaktickou a metodickou podporu učitelům. Také pořádá semináře, které mapují základní problémy výuky moderních dějin na českých školách a rozvíjejí nové formy dějepisu.

Výpovědní lhůta zaměstnancům běží do konce června, takže podle Sixty mohou v klidu splnit agendu naplánovanou do konce školního roku. Co s oddělením, které přijde o všech svých dvacet zaměstnanců, bude pak, zatím není jasné.

Mluvčí ÚSTR Martin Vacek na dotazy Deníku N odpověděl, že