Vyvlastňování z dokumentu o gigafactory vypadlo. Nevěděli jsme o tom, říkají lidé z vedení ministerstva

Deník N minulý týden jako první upozornil na dokument ministerstva průmyslu a obchodu, podle kterého by situaci týkající se přípravy projektu gigafactory pomohlo posílení právní opory při vyvlastňování pozemků. To by výstavbu továrnu na baterie pro elektromobily u Plzně mělo usnadnit. V aktuální verzi materiálu už ale zmínka o vyvlastnění chybí.