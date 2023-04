Vývoj bojů (419. den): Ruští vojáci nejsou hloupí – v čem se zlepšili a jak to ovlivňuje boje

Putinův režim je zkostnatělý, ale vojáci se učí, protože chtějí přežít.

Zelenskyj byl v Avdijivce čtyři kilometry od frontové linie, Putin se „přiblížil“ k frontové linii na 150 kilometrů.

Bachmut – zdá se, že Ukrajinci opravdu vyhazují Rusy do povětří ve ztracených budovách.

Mapa dne – kde byl Putin, Bachmut.

Videa dne – Zelenského a Putinova cesta za vojáky; výbuch nastražené budovy v Bachmutu; dron zasáhl, ale nezničil ruský tank; betonový bunkr není bezpečné útočiště; stará paní odmítá opustit Bachmut – reportáž o jednotce evakuující civilisty; nervy z oceli v zasaženém autě.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z úterý 18. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Putinův režim je zkostnatělý, ale vojáci se učí, protože chtějí přežít. Při hodnocení schopností ruské armády bude lepší oddělit zkostnatělost, zkorumpovanost a neschopnost Putinova režimu od schopnosti řadových vojáků a mnoha důstojníků učit se. Neboť zatímco to první je nezpochybnitelné a pomáhá Ukrajině čelit invazi, to druhé se reálně děje a podceňovat schopnost Rusů učit se by bylo nebezpečné.

Ruská armáda se na strategické i operační úrovni již několikrát poučila. Poprvé, když uznala, že nemá schopnost vést složité manévrové operace a nemůže dobýt Kyjev. Výsledkem byl ústup ze severní Ukrajiny. Výsledkem schopnosti poučit se byl i řízený a kontrolovaný ústup z Chersonu. V neposlední řadě je jím také intenzivní budování obranných pozic na okupovaných územích.

Z tohoto výčtu se zdá, že ruská armáda se může poučit pouze tehdy, když ustupuje nebo se brání. Je to však složitější.

O poznatcích australského generála ve výslužbě Micka Ryana jsme psali již mnohokrát. Tentokrát se zabýval ruským učením se na taktické úrovni. Tedy přímo na bojišti v první linii. Právě tam se rozhodne o osudu očekávané ukrajinské ofenzivy.

„Na rozdíl od stereotypů o hloupých Rusech, které se vytvořily během války na Ukrajině, prokázali schopnost učit se a přizpůsobit se v některých oblastech,“ píše Ryan ve svém textu s tím, že uznání této skutečnosti není projevem obdivu k ruské armádě, ale podmínkou pro to, aby se Ukrajinci dokázali dobře připravit na nadcházející boje a nepřítele nepodcenili.

Prvního zlepšení Rusové podle Ryana dosáhli v bojích na krátkou vzdálenost.

„Na počátku války se Rusové snažili vést manévrové komplexní operace za účasti výsadkářů, letectva a pozemních jednotek,“ píše generál a dodává, že se jim to nedařilo. To umožnilo Ukrajincům zaútočit na ruský týl a způsobit útočníkům těžké ztráty. Útoky ruských tankových kolon na Kyjev „svědčily buď o špatných taktických schopnostech, nebo o netrpělivosti velitelů“. Výsledkem byl ústup ze severu.

Další katastrofou byl krvavý pokus o obsazení Siverského Donecku v březnu 2022. „Poté se však Rusové zřejmě poučili,“ píše Ryan.

Prvním projevem byla změna způsobu vedení útočných operací, kdy Rusové přestali předstírat, že