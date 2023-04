Jak se z novinářky stala rytířka. Petra Procházková obdržela francouzské vyznamenání Řád čestné legie

Petra Procházková začínala jako novinářka na konci osmdesátých let, už tehdy – v roce 1989 – ji však smysl pro spravedlnost a připravenost se za ni postavit způsobila nepříjemnosti. Za účast na Palachově týdnu byla tehdy, v čase dokončení svého studia žurnalistiky na Univerzitě Karlově, propuštěna z časopisu Květy.

Možná i tato příhoda ji ovšem následně přivedla k práci zahraniční korespondentky a nevyhnutelně také válečné zpravodajky v zemích bývalého Sovětského svazu.

Reportovala prakticky ze všech válečných konfliktů, k nimž od rozpadu Sovětského svazu na území nástupnických států došlo. Její první válečné reportáže pod hlavičkou Lidových novin tak do Česka dorazily z Abcházie. Významnou roli v jejím profesním životě však sehrálo především Čečensko.

Na vlastní oči sledovala i bombardování města Groznyj při první čečenské válce a kromě toho byla přítomna i útoku na nemocnici v Buďonnovsku, během nějž se v roce 1995 spolu s dalšími kolegy nabídla jako zajatkyně místo zdejších pacientů.

K závěru, že jí hrůzné prožitky lidí nestačí tlumočit dál, ale ráda by jim podala i pomocnou ruku, došla v roce 2000. „Když je někdo daleko a nevidí to kolem, tak to vnímá jako nějaký film. Tehdy mě to najednou štvalo a cítila jsem potřebu si odpočinout a dělat něco smysluplného, něco konkrétního,“ řekla Petra Procházková v podcastu Čas od času ke svému rozhodnutí založit občanské sdružení Berkat.

Ačkoliv název organizace, která cílí na individuální pomoc strádajícím z válečných zón, je v čečenštině a znamená štěstí, její působnost se rozšířila také do Afghánistánu. Právě tam Petra Procházková zamířila po vyhoštění z Ruska v roce 2002 a vydržela tam další čtyři roky.

Od návratu do Česka se bývalá válečná reportérka i nadále věnuje Afghánistánu, Střední Asii a území bývalého SSSR. Jako zpravodajka působila také na Ukrajině poté, co se v roce 2014 rozhořel konflikt, který přerostl až v otevřenou ruskou agresi.

Sedmadvacet let své profesní kariéry věnovala Lidovým novinám, odkud v roce 2018 zamířila do Deníku N, kde působí dodnes. Kromě řady článků – „Měli jste nás za šváby, teď uvidíte,“ řekl jí například v rozhovoru známý politolog Dmitrij Jevstafjev – vydala také dvě knihy.

První z nich vyšla v roce 2003 s názvem Aluminiová královna a prostřednictvím svědectví ruských a čečenských žen přináší pohled na proměnu lidského života během války. Druhá, nazvaná Frišta, je románové vyprávění z Afghánistánu po pádu totalitního režimu tálibů. Na motivy knihy vznikl film režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce Mad, který mimo jiné získal francouzskou cenu César.

Petra Procházková získala za svou práci řadu ocenění. Mezi nimi například Novinářskou křepelku pro mladé novináře do 33 let za významný žurnalistický počin nebo Cenu Karla Havlíčka Borovského za mimořádně společensky přínosné dílo.

Řád čestné legie, který zkušené novinářce dnes předal francouzský velvyslanec v Česku Alexis Dutertre, je nejvyšším státním vyznamenáním jeho země. Uděluje se jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos.

Přečtěte si také Ruská okupace ve 12 obrazech: S „rozumnými“ se dohodli, neposlušné zastřelili, lahve otvírali „šavlí“ a káleli na koberec