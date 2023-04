Pointa N: O ucpané Sněmovně, neposlušném Babišovi a moderátorovi, který moderoval

Komentovaný souhrn úterního dění sepsali Jan Tvrdoň a Tomáš Linhart.

Další mimořádné jednání poslanců

Sněmovna měla dnes kromě řádné dubnové schůze na programu i mimořádné jednání, které svolala opozice. Jednat se mělo o „selhání a neschopnosti V. Rakušana ve funkci ministra vnitra“, jak se mimořádná schůze jmenovala. Ta trvala ale pouze chvíli a poté byla odložena.

Sněmovna řešila také aktuální dění v České poště, konkrétně plán na redukci počtu poboček. Opozice využila jednání dolní komory jako místo, kde dát vládě její v části veřejnosti nepopulární plán sežrat.

Jak přímo Rakušan, tak další exponovaní členové vlády se dostávají, jak už to tak v demokraciích ostatně bývá, pod palbu opozice. Na tom by nebylo nic zvláštního – opozice vyvolá jednání, kde vládu zkritizuje, a tím to skončí. Dělo se to i dříve i za bývalé opozice, bude se to dít i v budoucnu za té příští.

Co je ale nové, je počet mimořádných schůzí Sněmovny a obecně destruktivní jednání v dolní komoře, které vede k zablokování legislativního procesu.

Slovy čísel – v tomto volebním období prošlo ve srovnatelném čase mnohem méně zákonů, než jak tomu bylo v minulosti. V minulém volebním období jich bylo zhruba o polovinu více, v letech 2013 až 2017 přibližně dvojnásobek.

Kvalita legislativního procesu se jistě nevyznačuje počtem zákonů, které projdou Parlamentem. Na druhou stranu vláda má mít možnost prosazovat své návrhy (a je jedno, kdo sedí v jejích řadách). Získala většinu ve volbách a neprůchozí Sněmovna ochromuje celou jednu větev vládnutí.

Oproti minulosti se navíc mnohem méně projednávají opoziční návrhy. Sněmovní realita se do značné míry transformovala na zákopovou válku, při níž opozice stále častěji využívá obstrukce a také navrhuje různé mimořádné schůze, k čemuž se přidává i vláda. Ta totiž některé své návrhy tlačí také na mimořádných schůzích, protože na nich se opozici mnohem hůře obstruuje.

Dnešní mimořádné jednání je samo o sobě v zásadě nevýznamnou epizodou v historii českého parlamentarismu. Zapadá ale, i díky svému poněkud bizarnímu názvu, do trendu změn, kterými jednání Sněmovny procházejí.

Mezi vládou a opozicí jsou hluboké příkopy, a to také voličské. Oba tábory zastupují zcela odlišné zájmy voličů, které jdou často proti sobě a příkladnou kooperaci se soupeřem si nepřejí. To vede k zvyšování napětí.

Vliv na to má i střet obou opozičních hnutí o část voličů. ANO a SPD potřebují před lidmi kritickými vůči vládě ukázat jako někdo, kdo s ní skutečně bojuje. Tím spíš (což platí zejména o SPD), že jim na náměstích roste soupeř, který jim může část hlasů přetahovat (strana PRO Jindřicha Rajchla).

Nedávné příklady jako jednání o stavebním zákonu, který po dohodě hladce prošel Sněmovnou, jsou jistým pozitivním příslibem změny fungování. Vše však může vzít za své, až vláda začne v dolní komoře prosazovat například korespondenční volbu. Zde se dá očekávat, že opozice ze skříní vytáhne spacáky a budeme tam, kde jsme byli.

Pochybila ČT v předvolebních debatách?

Rada České televize se na dnešním jednání zabývala obsahovými analýzami debat, které veřejnoprávní stanice vysílala před prezidentskými volbami. Objednané byly dvě – od společnosti Media Tenor a od profesora mediálních studií Jana Jiráka.

Místopředseda Rady Pavel Matocha na jednání představil Jirákovu analýzu, která konstatovala, že princip nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům byl v obou předvolebních debatách porušen. Mediální teoretik se ve své analýze opřel o kapacity oboru Denise McQuaila, Niklase Luhmanna či Pierra Bourdieua.

V Superdebatě před prvním kolem prezidentských voleb vytýkal Jirák moderátorovi Martinu Řezníčkovi, že výrazně znevýhodnil kandidáta SPD Jaroslava Baštu a nejednal s ním fér.

„Jako jediný byl moderátorem explicitně hodnocen v medailonku nepříznivě jako pomatenec, který šíří nesmysly a je hrozbou pro stát jako člověk pohrdající demokratickými principy. Jeho odpovědi moderátor přerušoval mentorskými prohlášeními, tím ho prakticky zbavil možnosti vyjednat si tvář a připravil mu ji sám. Tím porušil princip nestrannosti,“ citoval Jiráka Matocha.

Debata podle něj navíc nezajistila účastníkům rovné postavení kvůli rozdělení kandidátů na tři nejsilnější a zbytek.

V duelu před druhým kolem, do nějž nečekaně dorazil Andrej Babiš, Jirák opět shledal nerovné postavení kandidátů. Řezníček podle něj zdůrazňoval nevěrohodnost šéfa ANO a věrohodnost Petra Pavla, což podle něj bylo patrné v reakcích na jejich odpovědi.

Jirák dále analyzoval, že Řezníček Babišovi skákal do řeči a stavěl se do pozice Pavlova advokáta. Moderátorovy reakce na bývalého premiéra měly podle mediálního odborníka podobu mentorských pokárání, „čímž docházelo k infantilizaci kandidáta“. Rada ČT si tak dnes z úst místopředsedy Matochy vyslechla, že Řezníček ponížil Babiše do pozice zlobivého dítěte.

Matocha si na základě „tak závažné a kritické analýzy od nezpochybnitelných autorit oboru“ vyžádal písemné stanovisko generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a požádal o vyjádření i ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala.

Radní Vlastimil Ježek doplnil, že druhá analýza od společnosti Media Tenor dospěla k závěru, že moderátor musel častěji přerušovat Babiše, protože se častěji vyhýbal odpovědi na jeho dotazy. „Analýza je odlišná od analýzy profesora Jiráka a je třeba ji brát stejně vážně,“ dodal Ježek.

Šámal, který se projednávání analýz zúčastnil jako host, Matochovi odpověděl, že Jirákovy závěry hodnotí zcela jinak. „Dokument se dopouští toho, čemu se ve vědeckých kruzích říká dekontextualizace,“ prohlásil Šámal. V Jirákově analýze mu chybí kontext obou debat, které byly součástí širšího vysílacího bloku.

„Vysílání koncentruje na několik momentů, které hodnotí subjektivně, nějak interpretuje úsměv moderátora, což já bych si netroufal hodnotit,“ prohlásil ředitel zpravodajství. Šámal dále řekl, že neví, jestli Jirák zohledňoval požadavky, které na práci redaktorů klade kodex ČT. „Nemůžu říct, že to je analýza, kterou odmítám, ale neztotožňuju se s ní a mám k ní řadu výhrad,“ uzavřel své vyjádření.

K předvolebním debatám se Rada ČT vrátí na příštím zasedání 17. května, do té doby přichystá písemné vyjádření generální ředitel Dvořák.

Odlišné vyznění obou materiálů potvrdilo, že jakou analýzu si kdo zadá, takovou dostane.

Jednou větou

Naše témata

Venezuelský socialistický vůdce Nicolás Maduro je už deset let u moci. Měl být kormidelníkem revoluce založené už zesnulým Hugem Chávezem, Maduro ale jeho kult osobnosti bourá, a to třeba i tím, že se pasuje do role televizního superhrdiny a v zemi nechal vyrůst kapitalistické zóny.

Superknír zastiňuje tropického Stalina. Deset let Madura a jeho rozkladu venezuelského ráje (Eduard Freisler)

Diskuse o dětech v restauracích, která nedávno opět na několik dní opanovala sociální sítě, se zdaleka netýkala jen toho, zda tam malí zákazníci patří, nebo ne. Ani nebyla o jednom konkrétním pražském podniku. Argumenty, které v této debatě zazněly, připomněly jiné a mnohem širší otázky, ve kterých se jako společnost motáme dlouhodobě.

Nejde jen o pražské bistro. Ženy dostaly signál, kolika lidem tu vadí děti (Tereza Mynářová)

Chudnutí českých zaměstnanců se prohlubuje. Ukazuje to i nově zveřejněná výše minimální důstojné mzdy. Ta loni činila 40 912 korun hrubého, v Praze 42 776 korun. Experti z Platformy pro minimální důstojnou mzdu upozorňují, že na ni nedosáhnou bezmála dvě třetiny pracujících, v Praze 48 procent.

Minimální důstojná mzda vyrostla na 41 tisíc. Nedosáhnou na ni dvě třetiny pracujících (Jana Ustohalová)

Zaujalo nás jinde

Belgičtí pracovníci by počínaje květnem měli být šťastnější a bohatší. Příští měsíc vstupuje v zemi v platnost dohoda vlády se sociálními partnery, že zaměstnanci, kteří budou jezdit do práce na kole, dostanou za každý ujetý kilometr finanční odměnu. A protože už po dvaceti minutách jízdy na kole se podle studií začínají vyplavovat endorfiny, hormony štěstí, Belgičané by mohli být od května nejen bohatší, ale i šťastnější.

Bruselská zpravodajka Hospodářských novin Kateřina Šafaříková píše o 200eurovém bonusu pro cyklisty, kteří nechají auto doma. Speciální bonus je stanoven na 0,27 eura za kilometr. Stačí jen maličkost – vlastnit auto, které ponecháte doma zaparkované.

„Jsem tady, protože mi přijde důležité změnit myšlení dnešní společnosti. Každé dítě má právo se narodit. Hnutí Pro život pro mě představuje osvětu a možnost pro ženy, které procházejí nějakou těžkou situací v těhotenství. Chápu, že rozhodnutí nechat si dítě může být pro někoho těžké, ale je to to jediné správné,“ říká účastnice pochodu Pro život.

„Nepyká žena za to, když musí donosit nechtěné dítě?“ ptají se reportérky serveru Refresher Adéla Ježková a Lucie Kotvalová. „Ta pyká dvakrát. Jednou při znásilnění a podruhé v případě, že by šla na interrupci,“ reaguje mladá žena, která zastává postoj, že ani znásilnění interrupci neomlouvá.

Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář odmítl, že samopal, který policie našla u něj ve vyhořelém srubu v Osvětimanech, byl před požárem funkční. Současně obvinil policii, že ho opravila.

Kateřina Vaníčková a Petr Kolář ze serveru iDnes.cz získali vyjádření okresního státního zástupce v Uherském Hradišti Lukáše Mahdala, podle nějž byla zbraň před požárem schopná střelby.

Výrok dne

„Nabízíme dobrodružnou práci bez stereotypů a rutiny.“

KDU-ČSL hledá zástupce tiskového mluvčího. Strana jen opomněla uvést, že odmítání Istanbulské úmluvy či manželství pro všechny je pro uchazeče výhodou.

Čtvrteční tištěný Deník N

Autorská tečka

Redakce Deníku N se ode dneška může pyšnit tím, že její součástí je rytířka. Rytířka Petra Procházková. Nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie, jí dnes předal velvyslanec Alexis Dutertre. Je čest, radost a inspirace pracovat po boku takové novinářské legendy.