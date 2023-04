Kolik povolit rostlin a kolik gramů? Německo chystá částečnou legalizaci marihuany

Obyvatelé sousedního Německa si brzy budou moci doma pěstovat konopí nebo si dojít pro marihuanu do speciálních klubů. Německo, nejlidnatější země Evropské unie, nakročilo k částečné legalizaci marihuany. Do konce roku chce tamní vláda vedená kancléřem Olafem Scholzem (SPD) dotáhnout do konce nový návrh zákona, který uvolňuje pravidla pro rekreační využití „trávy“.