Pražské ostrovy zaplní i letos skvělá hudba všemožných žánrů, festival United Islands of Prague slaví dvacáté narozeniny

Festivalová sezona začne v Praze 5. a 6. května 20. ročníkem festivalu United Islands of Prague. Na pražských ostrovech letos organizátoři festivalu připravují nabídku české, slovenské, polské, maďarské, švédské, francouzské, německé a dánské hudby. Kromě toho bude páteční program patřit Dnu Evropy, který je každoroční připomínkou míru a spolupráce na území evropského kontinentu. První květnový víkend se tak návštěvníci mohou těšit kromě žánrově pestré nálože neoposlouchaných hudebních tónů také na představení evropských států a zajímavý doprovodný program. Festival United Islands of Prague i Den Evropy jsou pro návštěvníky tradičně zdarma.

„Celých dvacet let United Islands of Prague bylo pro mě a pro náš tým vzrušující cestou naplněnou neuvěřitelnými zážitky. Jsem nadšený, že součástí festivalu bude letos i Den Evropy, který oslavuje naši společnou evropskou identitu a historii. Je to skoro až symbolické, protože první ročník festivalu se v roce 2004 konal k příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie,“ řekl producent festivalu United Islands of Prague Martin Voňka.

Festival oslaví v květnu 20. narozeniny, přijedou na něj desítky umělců z celého světa. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu nových hudebních interpretů jak domácí, tak zahraniční scény. Dva festivalové dny nabídnou třeba švédskou partu The Magnettes, která si bere inspiraci u legendární skupiny ABBA a patří k nejdůležitějším švédským kapelám, irskou skupinu Enola Gay z Belfastu, která razantní basy a špinavé kytary kombinuje s recitovanými vokály a vybuzenou elektronikou, anebo třeba pražskou partičku P/\ST, která hraje alternativní experimentální rap s nášlapem do tvrdé elektroniky. Z české a slovenské scény se pak mohou hudební fanoušci těšit na slovenského rappera s pseudonymem Edúv syn, který se ve svých textech zaměřuje na psychické zdraví, rapperku Wodehn, která patří mezi vycházející hvězdy české rapové scény, a královéhradeckou popovou kapelu The Valentines, jež osciluje mezi osmdesátkovou estetikou Davida Bowieho a současným kytarovým popem a podle svých slov hraje „veselé písničky o těch nejsmutnějších věcech“.

V rámci sobotního programu se koná i živé natáčení podcastu Studio N s Filipem Titlbachem a Vítkem Svobodou.

„Dosud jsme Den Evropy slavili vždy jako samostatnou akci na Střeleckém ostrově. Letos budou oslavy poprvé součástí festivalu United Islands of Prague. Spojí se tak přirozeně něco, co má společného ducha i cíl: propojení různých kultur a národů a oslava, že spolu už téměř osmdesát let můžeme žít v míru. Přijďte si zažít, jak hudba spojuje lidi napříč hranicemi, ochutnat evropské speciality u infostánků velvyslanectví a zapojit se do soutěží a bohatého programu!“ říká Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Během pátečního „evropského dne“ se návštěvníci mohou těšit na talk show s herci divadla Vosto5, diskusi se zajímavými hosty a netradiční pohled na Ukrajinu prostřednictvím virtuální reality projektu Fresh Memories. Pro děti je opět připraven lákavý program.

Chybět nebude ani oblíbený nehudební program Ostrovy inspirace. Svůj prostor dostanou nejrůznější zajímavé organizace, spolky z Prahy 1, dílny, muzea, divadla či kulturní instituce. Své programy představí například Sokol, Amnesty International, Česká společnost AIDS pomoc, iniciativa Díky, že můžeme, Prague Pride, Konsent, Litografická dílna Říční nebo třeba sdružení Bruncvik. Kromě hudebního a nehudebního programu bude součástí festivalu také bohatá gastronomická nabídka, food trucky a bary s pestrou nabídkou nealko i alko nápojů.

„Na festivalu se zaměřujeme nejen na hudbu, ale také na témata, která jsou pro nás důležitá: pravdu, udržitelnost a diverzitu. Naším cílem je poskytnout platformu pro dialog a inspiraci,“ vysvětluje Lubomír Rek, koordinátor nehudebního programu Ostrovy inspirace.

Festival United Islands of Prague by se posledních dvacet let neobešel bez trvalé podpory Magistrátu hlavního města Prahy. „Jsem rád, že Praha kromě jiného podporuje také hudební festivaly různých žánrů. Zvyšuje tím atraktivitu metropole pro návštěvníky tuzemské i zahraniční. Věřím, že letošní jubilejní dvacátý ročník United Islands of Prague bude stejně povedený jako ty předchozí. Zajímavým nápadem je i spojení festivalu s Dnem Evropy,“ říká primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda.

Program festivalu United Islands of Prague se bude odehrávat v historickém centru na pražských ostrovech. Vstup na festival je v rámci koncertů i nehudebního programu Ostrovy inspirace pro všechny zdarma.