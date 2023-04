Poznáte svůj citron? Jak s dětmi mluvit o věcech, se kterými se mnohdy nevypořádají ani dospělí

Jak s dětmi mluvit o umělé inteligenci? Jak usnadnit integraci ukrajinských dětí v českých školách? Co může dětem přinést kreativní hudební výchova? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí právě probíhající Festival umění a kreativity ve vzdělávání (FUK).

V pražském Doxu se začínají scházet desítky dětí v doprovodu rodičů. Ve spletitých chodbách budovy hledají první workshop, který zahajuje sobotní festivalový rodinný den. Během něj se tu odehraje sedm interaktivních dílen a workshopů, které tematizují komunikaci, smrt, předsudky nebo umělou inteligenci.

Právě dílna s názvem AI dětem celý program odstartuje. „Vezměte si prosím tyhle sešity a tužky a sedněte si do kruhu,“ zahajuje workshop lektorka Eva Nečasová. Přes třicet dětí velmi rozmanitého věku se rozběhne pro sešity, kterými hned listují.

Jedná se o pracovní sešit o dvaceti stranách z nakladatelství Raketa. Formou hravých cvičení, která děti v rámci dílny postupně společně vyplňují, se dozvídají, co je umělá inteligence, co jsou data, proč a na co mohou lidé AI využít. Během seznamovacího kolečka lektorka pomocí pár otázek zjišťuje, že