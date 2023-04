Proč musel zdravotník nechat zemřít děvče a proč Rusové zabíjejí zdravotníky. Svědectví ukrajinského režiséra a paramedika

Ukrajinec Jevhen Titarenko prý vždy chtěl točit komedie. Má smysl pro humor. Ten je cítit i z filmu, který má ovšem do komedie daleko. Snímek Východní fronta je možné vidět i v českých kinech.

„No tak dobře. Pojďme mluvit rusky,“ řekne s úsměvem a předvede ruštinu bohatou, bezchybnou, takovou, jakou mluví většina Ukrajinců, když chtějí.

Jevhen Titarenko je ukrajinský intelektuál, umělec, filmový režisér, záchranář, zakladatel skupiny dobrovolníků Špitálníci.

Mimo jiné jsme se ho zeptali: Proč vykrvácela raněná, kterou Špitálníci zachraňovali?

O čem mluví vojáci, když nevědí, jak dlouho ještě budou žít?

Co by měla s Rusy dělat zhýčkaná Evropa?

Kdy se z pohodlných Evropanů stanou odvážní Ukrajinci?

Jaká budoucnost podle něj čeká Rusy uprchlé do Evropy, Rusy na Ukrajině i samotné Rusko?

Máte ve vaší skupině nějaká vnitřní pravidla, která jste si sami zavedli?

Jednou jsme zachraňovali těžce zraněné děvče. Obě nohy pryč. Ve chvíli, kdy jsme se jí snažili pomoct a dostat ji do bezpečí, začali nás (Rusové) silně ostřelovat. Najednou to spadlo hned vedle nás.

Můj parťák se snažil holku ošetřit a odtáhnout, zasáhly ho ale střepiny, krvácel, nebylo to však nic strašného. Stále nechtěl z místa odejít, pořád se snažil té dívce poskytnout první pomoc. Přitom jsme věděli, že ona umře. Prakticky už byla mrtvá. Nakonec to on přežil, holčina ne.

Když jsme se dostali do bezpečí, rozebírali jsme tu situaci a já jsem ho musel důrazně napomenout. „Proč jsi udělal takovou hloupost?“ ptal jsem se ho. Protože kdyby vážněji zranili i jeho, musí tam pro něj jít další náš člověk. Zachraňovat ho. Riskovat.

Měl tam tu umírající dívku nechat vykrvácet?