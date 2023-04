Stále více lidí v Česku se s potěšením noří do ledové vody. Zjišťovali jsme jejich motivace i to, zda má otužování nějaké prokazatelné účinky.

Ledový rauš. Proč Češi propadli otužování a co víme o jeho přínosu

S Luďkem Janečkem se potkáváme na přírodním koupališti Poděbrady nedaleko Olomouce. Přichází pouze v mikině, ale nevypadá to, že by mu byla zima. Přitom je okolo nuly.

Protáhne se a převlékne do plavek. Párkrát zhluboka vydechne a nabere do plic štiplavý vzduch. Pomalu se noří do kalné vody.

„Důležité je si nenamáčet zbytečně hlavu, mohlo by to vést k šoku,“ zavolá, když mu hladina sahá až po krk. Uplave pár metrů a pak se zastaví. Po asi třech minutách se vrací zpátky. „Tak a je to. Teď si jen užiješ ten pocit, kdy se ti zdá, že už během dne zvládneš cokoliv,“ říká s úsměvem Janečko.

K této aktivitě jej přivedli přátelé. „Nastudoval jsem si něco o efektech chladné vody, ale i o dýchání nebo meditacích. Ve výsledku mi zůstalo jen to otužování,“ líčí muž, který se věnuje rekonstrukcím interiérů.

Do studené vody se chodí koupat na více míst v okolí Olomouce. Většinou ho doprovází manželka, někdy i dcera.

Janečko se snaží dodržovat pravidelnost. „Když nevynechávám ponory do studené vody, určitě jsem méně nemocný. Samozřejmě je někdy těžké se k tomu přemluvit, ale vždy se pak cítím lépe. Nutné je však znát své limity. V případě, kdy cítím, že na mě něco leze, do vody nevstupuju. Organismus by se akorát více unavil a hned bych onemocněl,“ popisuje otužilec.

Motivace lidí, proč se noří do ledové vody, jsou podle něj různé. „Většinou jde o zlepšení zdraví, což se týká i mě. Zároveň je ale důležité zachovat si selský rozum. To, že během pandemie každý naběhl do vody, protože ostatní sportovní aktivity byly zakázané, ještě neznamená, že jde o něco ultimátně prospěšného. I tady na Poděbradech byli lidé, kteří třeba před vstupem do vody