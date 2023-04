Soukromým letadlem z Bruselu létá i do Paříže. Předseda Evropské rady je kritizován za extrémně vysoké cestovní náklady

Cesta z Bruselu do Paříže trvá vlakem méně než 90 minut. Navzdory přímé lince předseda Evropské rady Charles Michel létá do hlavního města Francie soukromým letadlem. A podle zjištění francouzského deníku Le Monde ho využívá pravidelně a často.

Michel takovou formu dopravy obhajuje a vůči kritice se ohradil. Argumentuje pandemií a válkou na Ukrajině, které podle něj zapříčinily, že jeho cestovní náklady byly vyšší, než měli jeho předchůdci.

Namísto vlaku soukromé letadlo

„V Bruselu se mluví o chuti Charlese Michela cestovat. Od ústupu covidu se předseda Evropské rady proměnil ve skutečného světoběžníka. Z New Yorku do Pekingu, z Phnom Penhu do Johannesburgu, z Dauhá do Tokia, přes Berlín, Paříž a Prahu