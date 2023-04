Putin o ropě a plynu plácá nesmysly. Suroviny z Ruska brzy nebude potřebovat ani Čína, říká analytik Krutichin

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Stane se Rusko surovinovým přívěskem Číny?

Jak zasáhne Rusko rozvoj zelené energetiky?

Zbaví se Česko závislosti na ropovodu Družba?

Myslel si Putin, že Evropa bez ruského plynu nepřečká zimu?

Mají západní sankce na ruský ropný a plynárenský průmysl velký vliv?

Rozhovor bych ráda zahájila tématem, které zajímá mnoho lidí – odpálení plynovodu Nord Stream. Nebudu se vás ptát, kdo to udělal, to nikdo neví, ale ráda bych se zeptala, pro koho je to výhodné?

Pokusil jsem se rozebrat všechny varianty, kdo by z těchto explozí mohl mít nějaký prospěch, a zůstal mi jediný kandidát –