Katarzi a šťastné konce nečekejte. Nové české romány Les v domě a U severní zdi přinášejí obrazy ženského (a dětského) utrpení

Dva nové (a velmi očekávané) české romány z Hostu zkoušejí, co čtenář vydrží. Dobrá literatura by neměla konejšit, ale spíš provokovat, pokoušet a zneklidňovat. To činí i romány U severní zdi Petry Klabouchové a Les v domě bestsellerové Aleny Mornštajnové. Jak těžké je ale rozlišit hranici mezi touhou čtenáře strhnout a vykolejit z všednosti a snahou jej jen šokovat?

Není to snadné čtení, ani v jednom případě. Alena Mornštajnová se vydává po stopách jednoho patologického rodinného soužití v zakletém vesnickém domě, Petra Klabouchová vyráží do historie za politickými vězeňkyněmi 50. let, vedle nichž se oběťmi komunistických represí nezřídka stávaly i jejich děti.

Kruté zacházení s dětmi a explicitní popisování hrůz, které se jim dějí, mají tyhle romány také společné. Jako by obě spisovatelky zkoušely, kam až mohou zajít. Vydrží ještě čtenář tuhle drastickou scénu? A co tahle, co to se čtenářem udělá? Má snad psychický teror namířený vůči čtenářům zprostředkovat psychické utrpení hrdinů?

Zdá se, že se autorky nezastaví téměř před ničím, svého čtenáře berou obě jako rukojmí – a je jen na jeho ochotě (a otrlosti), jestli se tímhle proudem děsu nechá uchvátit. Literatura nemá jen konejšit, a obě díla jsou nepochybně působivá, přesto zároveň vyvolávají řadu pochybovačných otázek. Především právě v souvislosti s tím, nakolik účelné je v literatuře šokovat.

Les v domě

Napjaté čekání skončilo, je tu nový román Aleny Mornštajnové. Přečtete ho jako vždycky jedním dechem a jako vždycky bude těžké se odtrhnout. Přesto Les v domě