Nejsilnější ročník u přijímaček: Děti líčí nervozitu, úlevu i záludnou úlohu čtrnáctku

Víc než sto tisíc dětí má za sebou jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Jaké pocity z přijímaček mají, co bylo nejtěžší a jak se na ně spolu s rodiči připravovali, se dočtete v reportáži.

Je pondělí 17. dubna a prostor před pražským Gymnáziem Budějovická se pomalu zaplňuje rodiči čekajícími na své děti, které kdesi uvnitř školy právě dokončují přijímací zkoušky. Někteří netrpělivě chodí sem a tam, jiní jen stojí na místě a hledí ke vstupu do budovy.

Mezi dětmi, které dopoledne strávili přijímacími zkouškami, je i Samuel, který se pro víceleté gymnázium rozhodl sám.

„Náš syn má takové svoje výrazné rozhodnutí, že by chtěl být plastický chirurg, takže tu metu si nasadil hodně vysoko. My jsme mu řekli, že jediná možnost je, že bude absolvovat nějaké gymnázium se všeobecným vzděláním a pak bude pokračovat na vysokou školu. Ani to ho ale neodradilo, a tak